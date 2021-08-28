В Украине цены на арбуз бьют рекорды падения: стоимость снизилась втрое

Цены на арбуз в Украине снизились втрое по сравнению с аналогичной датой 2020 года и достигли самой низкой цены за последние четыре сезона - 80 копеек за килограмм.

Почему снизилась цена

Как рассказали специалисты, производители арбузов крайне растеряны, ведь цины на них каждую неделю рекордно падают. Однако, на сегодня средняя оптовая цена на качественный арбуз в производственных регионах Украины не превышает 80 коп/кг, что соответствует трем центам США.

Кроме того, соответствующая цена более чем в три раза меньше, чем на ту же дату 2020 года

Сезон арбуза в этом году начался с опозданием на две недели относительно средних многолетних сроков, стартовые цены на него были значительно выше, чем обычно. Еще 16 июля 2021 года арбуз оптом продавался по 12 грн/кг (45 центов США). Однако с начала сезона, то есть всего за шесть недель, оптовая цена на арбуз в Украине обвалилась сразу в 15 раз.

Также учитывая более поздний, чем обычно, начало сезона, предложение арбуза на рынке может продолжать расти еще не меньше двух недель, что может еще более пагубно сказаться на ценах. Фермеры говорят, что собирать его станет просто невыгодно.