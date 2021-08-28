В Україні ціни на кавун б'ють рекорди падіння: вартість знизилась втричі

Ціни на кавун в Україні знизилися втричі у порівнянні з аналогічною датою 2020 року і досягли найнижчої ціни за останні чотири сезони - 80 копійок за кілограм.

Чому знизилась ціна

Як розповіли фахівці, виробники кавунів вкрай розгублені, адже ціни на них щотижня рекордно падають. Однак, на сьогодні середня оптова ціна на якісний кавун у виробничих регіонах України не перевищує 80 коп/кг, що відповідає трьом центам США.

Окрім того, відповідна ціна більше ніж утричі менша, ніж на ту ж саму дату 2020 року

Сезон кавуна цьогоріч розпочався із запізненням на два тижні щодо середніх багаторічних термінів, стартові ціни на нього були значно вищими, ніж зазвичай. Ще 16 липня 2021 року кавун гуртом продавався по 12 грн/кг (45 центів США). Однак з початку сезону, тобто всього за шість тижнів, оптова ціна на кавун в Україні обвалилася відразу в 15 разів.

Також з огляду на більш пізній, ніж зазвичай, початок сезону, пропозиція кавуна на ринку може продовжувати зростати ще не менше двох тижнів, що може ще більше згубно позначитися на цінах. Фермери кажуть, що збирати його стане просто невигідно.