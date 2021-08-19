Эксперт рассказала, какие арбузы и дыни ни в коем случае нельзя покупать

Сезон арбузов и дынь в самом разгаре в Украине. Вкусные, ароматные и сочные бахчевые манят нас с витрин магазинов, рынков, стихийных уличных раскладок. Конечно, этим бонусом лета наслаждаться стоит, но и о безопасности забывать не следует.

Так, уже много лет подряд существует практика покупать арбузы частями. В основном их режут пополам, или же на четверть. Так и нести домой легче и съесть семьей можно быстро - если не сразу. К тому же цена за летнее лакомство кусачая, несмотря на сезон. Один стандартный арбуз в конце августа обойдется в 100 грн и выше.

В последнее время можно увидеть и разрезанные дыни (особенно крупные). А некоторые продавцы режут, взвешивают и сразу пишут цену на арбузах. Однако эксперт не советует покупать такие арбузы и дыни.

"Ни в коем случае не покупайте бахчевые частями! Потому что тогда невозможно предотвратить их от бактериального загрязнения", - предупредила заведующая отделом ветеринарно-санитарной экспертизы Волынской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы Инна Вакульчук.

Что касается превышения нормы нитратов, то, например, на Волыни в арбузах и дынях да и в других овощах-фруктах нарушений с начала года зафиксировано не было.

Чем же так полезны арбузы и дыни?

Арбузы содержат вещества, которые препятствуют камнеобразованию и оказывают тонизирующий эффект на организм. Последними исследованиями установлено, арбузы помогают снижать кровяное давление благодаря некоторым аминокислотам, входящим в их состав.

Несмотря на сладкий вкус, арбуз низкокалорийный - всего 38 ккал/100 грамм, ведь ягода на 92-93% состоит из воды.

В дыне содержится в 100 граммах еще меньше калорий - всего 35. Зато в ней много витамина С - в 200 граммах суточная доза.

Ее полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при запорах, анемии, стрессах, ревматизме. Она поможет при проблемах с кроветворением, подходит для людей с нарушением работы печени и почек.