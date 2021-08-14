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В Украине в разгар сезона подорожали дыни: какая причина и сколько стоят

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Суббота 14 августа 2021 06:43
В Украине в разгар сезона подорожали дыни: какая причина и сколько стоят Цена на дыню в Украине (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Самарук

Дыни в Украине начали стремительно расти в цене. В этом году они стоят на 23% дороже, чем в 2020 году.

Об этом сообщает EastFruit.

Так, по сравнению с прошлой неделей дыня подорожала в среднем на 33%. Сейчас оптом дыни с поля фермеры отгружают за 4-8 грн / кг. Однако, на рынках и в магазинах их продают от 11 грн/кг, а около 30 грн/кг стоят импортные.

Как рассказали эксперты, основная причина подорожания — сезонное сокращение количества продукции, а также активный спрос со стороны потребителей. Кроме того, большую роль играют неблагоприятные погодные условия, а именно из-за обильных дождей бахчевую культуру пришлось частично пересевать.

Также у фермеров, которые сейчас выращивают дыни "межсезонье". Практически завершилась уборка ранних сортов, в то же время урожай поздних сортов фермеры планируют начать только в конце августа. Цена может снизиться, когда на рынках появятся поздние дыни.

Польза дыни

Дыня - полезный и вкусный продукт. На 100 граммов содержится всего 30-35 ккал, следовательно, это идеальный десерт для сладкоежек, которые следят за своей фигурой. Кроме этого, дыни способствуют выделению серотонина - вещества, которое повышает уровень удовольствия и счастья.

При заболеваниях печени, возникновении камней в мочевом пузыре врачи советуют регулярно есть дыню. Она способна повысить иммунитет, успокоить нервную систему, улучшить внешний вид.

Также дыня полезна при малокровии и истощении. Большую пользу она будет отыграть при лечении и профилактике атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваний. Она обладает свойствами, которые усиливают воздействие антибиотиков, уменьшая их токсичность;

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