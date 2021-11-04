В Украине цена на популярную крупу зашкаливает: сколько стоит

Какова цена риса

Кроме того, по самой высокой цене рис долгий продают в сети Metro - там он стоит целых 48,9 грн/кг. В частности, дешевле всего он стоит в Auchan, а именно 29,17 грн.

Также дороже всего рис длинный пропаренный продают в Varus - по 38,40 грн/кг, а дешевле всего – Metro: 26,8 грн/кг.

А вот круглый рис стоит дороже в Metro, где за кило придется отдать целых 46,9 грн. Дешевле всего такой рис продают в Novus - 34,99 грн/кг.

Польза риса

Белый рис содержит витамины группы B, аминокислоты, калий, фосфор и др. Все они важны для нашего организма, ведь укрепляют ногти, улучшают работу кишечника и даже замедляют процессы старения кожи.

В отличие от других злаков, в рисе нет глютена – сильного аллергена. Больше всего в рисе сложных углеводов, а это источник энергии и поддержка мышц.

Рис улучшает память, укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает уровень вредного холестерина.