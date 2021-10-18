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Эксперт по лечебному питанию назвала лучшую кашу для осени: как ее готовить

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Понедельник 18 октября 2021 11:42
Эксперт по лечебному питанию назвала лучшую кашу для осени: как ее готовить Названа самая полезная каша на осень
Автор: Артем Горовенко

Перловую крупу осенью важно включить в свой рацион, ведь она укрепляет иммунитет. Более того, в межсезонье ее можно есть не только в виде каши, но также из перловки получается неплохой "кофе".

Как правильно готовить перловку, чтобы получить максимальную пользу от этой крупы в периоды распространения инфекционных вспышек, рассказала эксперт по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина в интервью радио Sputnik.

Как лучше всего готовить перловку

В перловой каше содержится огромное количество витаминов.

Эксперт напоминает, что перловка - сложный углевод, который долго переваривается, дает чувство насыщения, энергию, при этом не дает резких подъемов сахара. Поэтому перловка показана людям с диабетом.

Варить перловую кашу лучше на воде, а не на молоке, чтобы не увеличивать ее калорийность. Такое блюдо можно есть на завтрак или на обед - в качестве гарнира.

К слову, чтобы усилить полезные свойства каши, залейте зерна водой минимум на два часа или на ночь. Это уменьшит количество фитиновой кислоты, которая в злаках содержится в избытке и препятствует усвоению витаминов.

Как приготовить полезный напиток из перловки

Если перловку прокалить в духовке до золотистого цвета и измолоть, то у вас получится так называемый "злаковый кофе".

Этот напиток помогает при кашле, особенно если добавить туда корицу или имбирь.

"Это очень полезно, особенно в период межсезонья, инфекционных заболеваний. Когда вы чувствуете, что заболеваете, заварите такой злаковый кофе, и вам станет лучше", - советует специалист.

Эксперт по лечебному питанию назвала лучшую кашу для осени: как ее готовить

Перловая каша (фото: wikipedia.org)

Чем еще полезна перловка

Перловка богата витаминами D, РР, А и Е, а также группы В. Эти компоненты улучшают обмен веществ, работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Также перловка насыщена цинком, фосфором, хромом, а по содержанию селена, который является мощным антиоксидантом, эта крупа превосходит, например, рис.

Перловку еще рекомендуют употреблять для нормальной работы щитовидной железы и улучшения работы мозга.

Кроме того, вещества, содержащиеся в крупе, способствуют укреплению зубов, костей и волос.

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