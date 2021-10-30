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Названы продукты, которые могут сократить продолжительность жизни: откажитесь от них

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Суббота 30 октября 2021 11:51
Названы продукты, которые могут сократить продолжительность жизни: откажитесь от них Какие продукты могут сократить продолжительность жизни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Некоторые пищевые продукты могут отнимать у человека минуты или даже годы жизни. В частности, специалисты говорят о давно всем знакомый фаст-фуде.

Как пишет издание Ехргеѕѕ, съеденный хот-дог может отобрать у человека 36 минут жизни, а пицца - 10 минут.

От каких продуктов лучше отказаться

По словам ученых из университета Мичигана (США), для жизни также вреден бекон, гамбургер, бутерброды с арахисовым маслом или джемом.

Также в Национальной службе здравоохранения Британии рассказали, что многие люди едят и пьют слишком много калорий, которые насыщены жирами и сахаром. Однако они едят недостаточно фруктов, овощей и клетчатки.

Исследователи говорят, что слишком большое количество насыщенных жиров может увеличить количество холестерина в крови, что в свою очередь увеличит развития сердечных заболеваний. Кроме того, возрастет риск гипертонии и инсульта.

Названы продукты, которые могут сократить продолжительность жизни: откажитесь от них

Фаст-фуд плохо влияет на здоровье человека (фото: pixabay)

Как свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения Британии, хронические проблемы со здоровьем сейчас имеет каждый шестой человек, но уже через тридцать лет, таким будет каждый четвертый житель.

Кроме того, отмечается, что ключом к успеху является сбалансированная диета.

"Крахмалистые углеводы должны составлять чуть более трети пищи, которую вы едите. Они включают картофель, хлеб, рис, макароны и крупы. Также должно быть больше овощей, фруктов и рыбы", – говорят ученые.

Также нужно вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Раньше мы называли топ-5 опасных продуктов, от которых нужно немедленно отказаться.

Также мы писали, что нутрициолог рассказала, как завязать с перееданиями.

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