В Украине значительно вырастут алименты на детей: подробности

Алименты на детей в Украине будут дважды повышены в течение 2020 года. Связан такой рост социальных выплат с поэтапным увеличением прожиточного минимума. Последнее такое повышение состоялось 1 января, следующие этапы будут в июле и декабре. Как изменятся минимальные выплаты на детей в течение 2020 года - в материале Styler.

В Украине выросли пенсии: кто и сколько получает в 2020 году

Так, в Министерстве социальной политики представили инфографику, в которой показали, как вырастут суммы выплат на ребенка в зависимости от его возраста.

Минимальные алименты на ребенка, возрастом до 6 лет:

с 01 января 2020 - 1779 грн,

с 01 июля 2020 - 1859 грн,

с 01 декабря 2020 - 1921 грн.

Минимальные алименты на ребенка от 6 до 18 лет:

с 01 января 2020 - 2218 грн,

с 01 июля 2020 - 2318 грн,

с 01 декабря 2020 - 2395 грн.

Двойных платежек за газ скоро не будет: в чем суть нововведения

В Украине увеличат алименты на детей (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Стоит отметить, что в Украине изменилось законодательство о должниках по алиментам. В ряде случаев один из родителей может вывезти ребенка за границу без разрешения второго, который задолжал с выплатами.