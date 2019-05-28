Долги по алиментам: украинцам напомнили о важном нюансе в сезон отпусков

Как вывезти ребенка за границу без разрешения должника по алиментам (коллаж: РБК-Украина)

Злостные должники по алиментам не всегда могут запретить вывоз ребенка за границу

Должники по уплате алиментов имеют право не дать разрешение другому из родителей вывезти ребенка за границу даже на короткий срок. Если же один из родителей хочет поехать с ребенком за границу в отпуск, следует помнить, что в некоторых случаях такое разрешение не требуется. Об этом говорится в Законе Украины № 2475-VIII "О создании экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

На срок до одного месяца и больше можно вывезти ребенка без разрешения должника, в следующих случаях:

задолженность составляет более 4 месяца;

или более 3 месяца ребенку с инвалидностью или тяжелой болезнью.

Отметим, что для этого все же необходимо собрать определенный пакет документов:

Справка о наличии у второго с родителей задолженности по уплате алиментов. Ее можно получить по месту исполнения решения о взыскании алиментов.

На границе надо предъявить такую справку.

Также необходимо предоставить документ, который подтверждает инвалидность или тяжелую болезнь ребенка, если такие есть, а долг по алиментам составляет менее четырех месяцев.

Как вывезти ребенка за границу без разрешения должника по алиментам (фото: pixabay.com)

Причем за границу можно выезжать не только в отпуск или на лечение, а и на обучение, для участия в детских соревнованиях, фестивалях, олимпиадах и конкурсах за рубежом.

Отметим, что такой закон защищает одиноких родителей от шантажа со стороны родителей-должников ради отказа от алиментов.

К слову, согласно инициативе Минюста "Чужих детей не бывает" были предусмотрены четыре основные санкции для нежелающих платить алименты.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области 58-летний мужчина поджег машину бывшего зятя за то, что тот бросил его дочь с двумя детьми и отказывался платить алименты.