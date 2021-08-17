В украинских магазинах обнаружили опасное печенье: в составе - сплошной яд
На прилавках украинских магазинов и рынков продается опасное печенье, в составе которого сплошные "Е-шки", которые производители уже научились маскировать другими, непонятными для обывателей словами.
Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, сообщает "Украина 24".
По словам эксперта, большинство украинцев не может себе позволить раскошелиться на качественные сладости, а "вкусняшек" хочется. Во время одной из проверок в Одессе Несмиянов был шокирован "находками".
"Люди идут, покупают, чтобы расслабиться, но там их ждет катастрофа. Был в Одессе с проверками: захожу в магазин на Привозе, все красиво, хороший ассортимент. Коробку поднимаю - 4 дня просрочка. Читаю состав, написано "Київські солодощі", но город-производитель Харьков", - рассказал эксперт.
А вот в составе чего только нет - Е102, Е110, Е122, Е124. Несмиянов утверждает, что после такой маркировки на этикетке следует дописывать предупреждения сродни тем, что пишут на сигаретных пачках. К примеру, "влияет на активность и внимание детей" или "вызывает аллергическую реакцию". При этом цена продукта не низкая - более сотни за килограмм.
"Вопрос к Госпродпотребслужбе: кто проверяет маркировку? Закон о маркировке ввели, о качестве и безопасности продуктов ввели, а людям все равно вот это продают", - спрашивает Максим Несмиянов.
Часто, чтобы не писать "Е-шки", их скрывают под терминами, к примеру, "сорбат калия" или "уротропин".
"Когда покупаете сладости, смотрите, какое количество эмульгаторов использовалось, что использовалось как заменитель какао-масла, что вместо сахара, читайте состав... Соевый лецитин в добавках, даже если конфеты красивые и презентабельные", - добавил он и посоветовал украинцам готовить печенье дома.
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