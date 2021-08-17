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В Україну завезли дитячі товари з небезпечною речовиною: названий виробник

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Київська область, Вівторок 17 серпня 2021 11:58
В Україну завезли дитячі товари з небезпечною речовиною: названий виробник Фото: Дитячі товари з небезпечною речовиною знайшли в Україні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні знайшли небезпечну речовину в силіконовому посуді, призначеному для дітей. Ці товари вимагають негайно вилучити, назвавши виробника і шляхи доставки їх в країну.

Про це повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.

Небезпечна знахідка виявлена управлінням Держпродспоживслужби в Київській області. У силіконовому посуді для дітей наприкінці липня знайшли летючі органічні компоненти (1,6%).

"Товари експортувалися з Китаю (виробник: Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd., Shenzhen) через Данію (вантажовідправник: FB Trading ApS, Hinnerup) до України (отримувач: ФОП Кравченко Владислав, вул. Героїв України, 77 кв. 50, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., 27500)", - йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі закликали негайно вилучити продукцію з обігу, після чого письмово проінформувати компетентні органи про "виявлення невідповідності в термін не більше двох робочих днів".

Раніше ми писали, що в українських магазинах знайшли небезпечне печиво, у складі якого суцільна отрута.

Також повідомлялося, що українці перевірили на нітрати кавуни, і результат ввів їх у цілковитий шок.

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