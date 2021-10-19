В Украине существенно подорожает алкоголь: названа причина

В Украине в ближайшее время ожидается существенное подорожание алкогольных напитков. Это связано с увеличением себестоимости производства этилового спирта, которая за три года выросла на 14,7%.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина на сайте Министерства экономики.

В связи с этим предлагается повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь.

Если документ примут, то розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 8,3%, на виски, ром и джин - на 8,4%, на коньяк - на 4,8-8,3%.

Что же касается винодельческой продукции - вина, вермуты, сидр и т.п. - то предложено увеличить цены на 8%-34%.

Цены на игристые вина и слабоалкогольные напитки решили пока не поднимать.