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В Украине существенно подорожает алкоголь: названа причина

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 11:18
В Украине существенно подорожает алкоголь: названа причина Фото: в Украине подорожает алкоголь (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Украине в ближайшее время ожидается существенное подорожание алкогольных напитков. Это связано с увеличением себестоимости производства этилового спирта, которая за три года выросла на 14,7%.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина на сайте Министерства экономики.

В связи с этим предлагается повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь.

Если документ примут, то розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 8,3%, на виски, ром и джин - на 8,4%, на коньяк - на 4,8-8,3%.

Что же касается винодельческой продукции - вина, вермуты, сидр и т.п. - то предложено увеличить цены на 8%-34%.

Цены на игристые вина и слабоалкогольные напитки решили пока не поднимать.

Напомним, в Украине цены на сыр продолжают стремительно расти. По словам сыроделов, увеличение цен необходимо для выживания производства. Но есть и другая проблема, украинцы начинают покупать импортную продукцию, которая дешевле нашей.

Мы также писали о том, что в Украине рекордно подорожало сало. В некоторых торговых точках за сало просят больше, чем за мясо. По словам эксперта по свиноводству Ольги Махно, в Украине в домохозяйствах очень много поголовье было вырезано из-за неприбыльности такого вида бизнеса.

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