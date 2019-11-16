В Украине существенно изменился индекс борща: что происходит с ценами

Цены на продукты в Украине продолжают менятся. В то время, как ряд важных социальных продуктов в последнее время подорожал, некоторые "сбросили стоимость". К примеру, гречка подорожала почти на треть, яйца - на 10%, а стоимость молочных продуктов возрастает медленно, но уверенно.

А вот главный украинский показатель - "индекс борща" приятно удивил украинцев за последние пару месяцев, пишет Сегодня.

По подсчетам специалистов, стоимость кастрюли украинского борща емкостью пять литров два месяца назад составляла 153 грн.

Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Индекс борща в ноябре

Картофель. По сравнению с сентябрьским взлетом из-за сумасшедшего ажиотажа цена корнеплода снизилась. За килограмм "борщевого сорта" Адретта и Белая роса просят 18 грн.

Лук и морковь. Килограмм необходимых для блюда овощей можно купить за 5 грн. Если вспомнить весенние цены на лук, то такая стоимость "смешная".

Капуста также подешевела с сентября. За нее просят 8 грн.

Помидоры. Цена на летний овощ традиционно высокая в ноябре - около 30-35 грн.

Мясо. Этот пункт бесспорно самый дорогой в перечне. Килограмм свиных ребер на продуктовом рынке можно найти за 85 гривен.

Таким образом кастрюля борща в ноябре обойдется украинцам на 15 грн дешевле, чем в ноября.