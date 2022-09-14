В Украине существенно изменились цены на сахар: сколько он сейчас стоит

На сколько подорожал сахар

Вместе с остальными продуктами вырос в цене и сахар.

В прошлом месяце его можно было приобрести по 31,35 грн., а сейчас – по 34,78 грн. Максимальная стоимость сахара зафиксирована в супермаркетах Метро – 35,74 грн., а минимальная – в торговой сети Ашан – 33,90 грн.

Можно увидеть, что, если покупать сахар сразу по 10 килограммов - то цена будет дешевле. Так, в "Эпицентре" стоимость килограмма обойдется в 31 гривну, если сразу брать большой объем.

Стоимость сахара в Украине (Скриншот)

Что будет с ценами на сахар

Так, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила, что Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы. Но цены могут немного вырасти.

Дефицита сахарного песка в стране не предвидится.

"С одной стороны, значительно возрастает стоимость природного газа, который является важной составляющей в производстве сахара. С другой стороны, будем иметь достаточное предложение при ограниченном спросе по сравнению с предыдущими годами. Поэтому производители сахара будут вынуждены поднимать цену на сахар, чтобы получить хотя бы минимальный уровень рентабельности. И именно закрытие 10 сахарных заводов свидетельствует о том, что балансировать производителям сахара будет трудно", - сказала Литвин.