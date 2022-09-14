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В Україні суттєво змінилися ціни на цукор: скільки він зараз коштує

Як змінилася ціна на цукор в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні змінилася ціна на цукор. Популярний продукт виріс у вартості на 3 гривні за кілограм в порівнянні з серпнем.

Про це свідчать дані сайту Мінфін.

На скільки подорожчав цукор

Разом з іншими продуктами виріс в ціні і цукор.

Минулого місяця його можна було придбати за 31,35 грн, а зараз - по 34,78 грн. Максимальна вартість цукру зафіксована в супермаркетах Метро – 35,74 грн., а мінімальна - у торговельній мережі Ашан - 33,90 грн.

Можна побачити, що, якщо купувати цукор відразу по 10 кілограмів - то ціна буде дешевше. Так, в "Епіцентрі" вартість кілограма обійдеться в 31 гривню, якщо відразу брати великий обсяг.

Вартість цукру в Україні (скріншот)

Що буде з цінами на цукор

Так, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків. Але ціни можуть трохи зрости.

Дефіциту цукрового піску в країні не передбачається.

"З одного боку, значно зростає вартість природного газу, який є важливою складовою у виробництві цукру. З іншого боку, будемо мати достатню пропозицію при обмеженому попиті в порівнянні з попередніми роками. Тому виробники цукру будуть змушені піднімати ціну на цукор, щоб отримати хоча б мінімальний рівень рентабельності. І саме закриття 10 цукрових заводів свідчить про те, що балансувати виробникам цукру буде важко", - сказала Литвин.

Як ми раніше писали, в Україні змінилася ціна на вершкове масло.

Нагадаємо, що в Україні дорожчає овоч, який їдять все.

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Ціни на продукти