ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине дорожает овощ, который едят все

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 08:52
В Украине дорожает овощ, который едят все Фото: в Украине дорожают огурцы (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю подорожали тепличные огурцы. И такая тенденция будет продолжаться из-за большого спроса на эти овощи.

Об этом рассказали экономические аналитики компании EastFruit.

Почему дорожают огурцы

Эксперты уточняют, что подорожанию данной продукции на украинском рынке способствуют сразу несколько факторов.

Во-первых, росту отпускных цен способствует сокращение предложения огурца на рынке. При этом спрос в данном сегменте довольно высокий, овощи покупают не только люди в торговых точках, но и перерабатывающие предприятия.

Сколько сейчас стоят огурцы

На данный момент тепличный огурец поставщики продают крупным оптом уже по 18-30 грн/кг ($0,49-0,82/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Таким образом, на данный момент огурцы из теплиц в Украине уже стоят в среднем в 2 раза дороже, чем в прошлом году в этот период.

Кстати, одной из причин подорожания грунтовых огурцов называют также низкий урожай этого овоща из-за жары, которая стояла в августе.

Как мы писали ранее, цена на свинину в Украине может вырасти.

Также экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картошку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь