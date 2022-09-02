В Украине дорожает овощ, который едят все

В Украине за последнюю неделю подорожали тепличные огурцы. И такая тенденция будет продолжаться из-за большого спроса на эти овощи.

Почему дорожают огурцы

Эксперты уточняют, что подорожанию данной продукции на украинском рынке способствуют сразу несколько факторов.

Во-первых, росту отпускных цен способствует сокращение предложения огурца на рынке. При этом спрос в данном сегменте довольно высокий, овощи покупают не только люди в торговых точках, но и перерабатывающие предприятия.

Сколько сейчас стоят огурцы

На данный момент тепличный огурец поставщики продают крупным оптом уже по 18-30 грн/кг ($0,49-0,82/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Таким образом, на данный момент огурцы из теплиц в Украине уже стоят в среднем в 2 раза дороже, чем в прошлом году в этот период.

Кстати, одной из причин подорожания грунтовых огурцов называют также низкий урожай этого овоща из-за жары, которая стояла в августе.