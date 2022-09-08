В Украине изменилась цена на сливочное масло: в чем причина

В Украине продолжает дорожать популярный продукт - сливочное масло, несмотря на стабильность при экспорте.

Об этом сообщают в издании Infagro.

Причины подорожания сливочного масла

Из-за девальвации гривны и увеличения экспорта - сливочное масло в стране продолжает дорожать.

Это касается масла 72% и 82%. Экспорт масла 73% ограничен, а диапазон цен внешних продаж достаточно широк.

Подешевеет ли масло?

Эксперты прогнозируют, что и в сентябре масло 73% будет дорожать, но постепенно. То есть сливочное масло в Украине уже дешевым не будет при любых обстоятельствах, а товар 82% в межсезонье и вовсе может быть в дефиците.

Но в то же время предложение крестьянского масла будет высоким с умеренными ценами, что в определенной степени будет способствовать замещению для ритейла.

Отмечается, что производство масла в Украине в последнее время даже превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Рынок балансирует за счет значимого экспорта и отсутствия импорта.

Кстати, потребление масла среди украинцев, как и других молокопродуктов, сократилось на 20%.

На внутреннем рынке цены на масло для многих в этом году могут быть слишком большими и эта категория потребителей вынуждена будет переключаться на более дешевые жиры.