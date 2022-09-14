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В Украине существенно изменились цены на сахар: сколько он сейчас стоит

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Среда 14 сентября 2022 10:55
В Украине существенно изменились цены на сахар: сколько он сейчас стоит Как изменилась цена на сахар в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине изменилась цена на сахар. Популярный продукт вырос в стоимости на 3 гривны за килограмм по сравнению с августом.

Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.

На сколько подорожал сахар

Вместе с остальными продуктами вырос в цене и сахар.

В прошлом месяце его можно было приобрести по 31,35 грн., а сейчас – по 34,78 грн. Максимальная стоимость сахара зафиксирована в супермаркетах Метро – 35,74 грн., а минимальная – в торговой сети Ашан – 33,90 грн.

Можно увидеть, что, если покупать сахар сразу по 10 килограммов - то цена будет дешевле. Так, в "Эпицентре" стоимость килограмма обойдется в 31 гривну, если сразу брать большой объем.

В Украине существенно изменились цены на сахар: сколько он сейчас стоит

Стоимость сахара в Украине (Скриншот)

Что будет с ценами на сахар

Так, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила, что Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы. Но цены могут немного вырасти.

Дефицита сахарного песка в стране не предвидится.

"С одной стороны, значительно возрастает стоимость природного газа, который является важной составляющей в производстве сахара. С другой стороны, будем иметь достаточное предложение при ограниченном спросе по сравнению с предыдущими годами. Поэтому производители сахара будут вынуждены поднимать цену на сахар, чтобы получить хотя бы минимальный уровень рентабельности. И именно закрытие 10 сахарных заводов свидетельствует о том, что балансировать производителям сахара будет трудно", - сказала Литвин.

Как мы ранее писали, в Украине изменилась цена на сливочное масло.

Напомним, что в Украине дорожает овощ, который едят все.

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