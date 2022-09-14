ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні суттєво змінилися ціни на цукор: скільки він зараз коштує

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 10:55
В Україні суттєво змінилися ціни на цукор: скільки він зараз коштує Як змінилася ціна на цукор в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні змінилася ціна на цукор. Популярний продукт виріс у вартості на 3 гривні за кілограм в порівнянні з серпнем.

Про це свідчать дані сайту Мінфін.

На скільки подорожчав цукор

Разом з іншими продуктами виріс в ціні і цукор.

Минулого місяця його можна було придбати за 31,35 грн, а зараз - по 34,78 грн. Максимальна вартість цукру зафіксована в супермаркетах Метро – 35,74 грн., а мінімальна - у торговельній мережі Ашан - 33,90 грн.

Можна побачити, що, якщо купувати цукор відразу по 10 кілограмів - то ціна буде дешевше. Так, в "Епіцентрі" вартість кілограма обійдеться в 31 гривню, якщо відразу брати великий обсяг.

В Україні суттєво змінилися ціни на цукор: скільки він зараз коштує

Вартість цукру в Україні (скріншот)

Що буде з цінами на цукор

Так, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків. Але ціни можуть трохи зрости.

Дефіциту цукрового піску в країні не передбачається.

"З одного боку, значно зростає вартість природного газу, який є важливою складовою у виробництві цукру. З іншого боку, будемо мати достатню пропозицію при обмеженому попиті в порівнянні з попередніми роками. Тому виробники цукру будуть змушені піднімати ціну на цукор, щоб отримати хоча б мінімальний рівень рентабельності. І саме закриття 10 цукрових заводів свідчить про те, що балансувати виробникам цукру буде важко", - сказала Литвин.

Як ми раніше писали, в Україні змінилася ціна на вершкове масло.

Нагадаємо, що в Україні дорожчає овоч, який їдять все.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя