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В Украину движется затяжное похолодание: синоптики обновили прогноз

Автор: Тетяна Самарук

Погода в Украине в воскресенье, 29 августа, снова поделит страну на 2 части. В частности в одной будет комфортная сухая и солнечная температура. Однако в другой-свежо и ожидаются дожди.

Что будет с погодой - читайте ниже в нашем материале.

Погода в воскресенье, 29 августа

Согласно данными Украинского гидрометцентра, похолодание и дожди прогнозируют в западных областях, части северных (Волынская, Ровенская), а также в Винницкой и Житомирской областях. Столбики термометров там будут достигать в среднем + 19 + 23 градусов.

В северных областях осадков не прогнозируются. Ночью +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут +25 + 27 градусов.

На Востоке ожидается сухой и солнечный день, а воздух прогреется до +30 +32 градусов.

В южных областях будет жарко и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью от +18 до +21 градуса, днем ожидается +30 +32 градусов в Одессе, в Херсоне и Николаеве до +31 +33, градусов.

В центральной части осадков не ожидается, возможен шквальный ветер. Ночью от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +27 +29 градусов.

В Киеве дождь с грозой ожидается днем. Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов. Ночная температура в столице составит +13 +15 градусов, без осадков.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 29 августа

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