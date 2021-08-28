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В Україну суне затяжне похолодання: синоптики оновили прогноз

Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні в неділю, 29 серпня, знову поділить країну на 2 частини. Зокрема в одній буде комфортна суха та сонячна температура. Однак в іншій – свіжо та очікуються дощі.

Що буде з погодою - читайте нижче в нашому матеріалі.

Погода у неділю, 29 серпня

Згідно з даними Українського гідрометцентру, похолодання та дощі прогнозують у західних областях, частині північних (Волинська, Рівненська), а також на у Вінницькій та Житомирській областях. Стовпчики термометрів там сягатимуть у середньому +19 + 23 градусів.

У північних областях опадів не прогнозуються. Вночі + 13 +15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +25 + 27 градусів.

На Сході очікується сухий та сонячний день, а повітря прогріється до +30 +32 градусів.

У південних областях буде спекотно і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +18 до +21 градуса, вдень очікується +30 +32 градусів в Одесі, в Херсоні та Миколаєві до +31 +33, градусів.

У центральній частині опадів не очікується, можливий шквальний вітер. Вночі від +14 до +16 градусів, вдень прогріється до +27 +29 градусів.

У Києві дощ з грозою очікується вдень. Температура повітря становитиме від +25 до +27 градусів. Нічна температура в столиці складе +13 +15 градусів, без опадів.

Карта погоди в Україні на неділю, 29 серпня

Погода у містах України на 10 днів

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