Как выжить при перепадах погоды: почему болит голова и подташнивает
Резкая перемена погоды связана с колебаниями атмосферного давления, падением или повышением температуры воздуха. А это влияет на состояние здоровья человека, даже если нет склонности к метеочувствительности.
Почему болит голова на перемену погоды и как справиться с этим состоянием – читайте в нашем материале ниже.
При резкой смене погоды кровь сгущается и может нарушиться циркуляция. Это приводит к тому, что мозг начинает чувствовать нехватку кислорода. Нервные рецепторы в организме человека улавливают изменения погоды и телу нужно время, чтобы адаптироваться.
От этого появляется сонливость, слабость, ощущение упадка сил, скачки давления, головные боли. Может пропасть аппетит, появляются приступы стенокардии, раздражительность, бессонница.
У людей, которые ранее перенесли травмы, могут болеть суставы и места переломов. Обостряются также хронические заболевания.
Как справиться с перепадами погоды
Если на смену жаркого лета внезапно пришло похолодание и дожди, то стоит слегка снизить привычные нагрузки. Ограничьте ваше умственное и физическое перенапряжение.
Питание в такие дни должно быть щадящим: исключите жирную и тяжелую пищу, алкоголь и сладости.
Обязательно включите в свой график пешую прогулку на свежем воздухе, утреннюю зарядку, можно поплавать в бассейне.
Нормализуйте свой график сна: избегайте недосыпа и постарайтесь не отсыпаться за всю неделю за одну ночь. Норма сна – 8-9 часов в сутки. Ложиться спать желательно до 23:30.
Если у вас не было ранее проблем с давлением, то не торопитесь сразу пить таблетки. Снять напряжение в шее и голове может помочь обычная зарядка с упражнениями в шейной зоне.
Постарайтесь пить больше жидкости – воду, травяные чаи. Желательно каждый час выпивать небольшой стакан воды.
Если у вас есть хронические заболевания – держите под руками необходимые лекарства и обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Нагрузки в тренажерном зале тоже нужно снизить на один-два дня, чтобы организм успел адаптироваться. Замените спорт более щадящими кардионагрузками – прогулками, йогой, занятиями на свежем воздухе.
Ограничьте напитки с кофеином до двух чашек в день, откажитесь от горького шоколада.
Чтобы снять боли в голове, используйте компрессы, теплую расслабляющую ванну.
Как справиться с психологическим упадком при перемене погоды
Помните о том, что организму нужно время, чтобы адаптироваться под новые температуры и влажность. Поэтому упадок сил и раздражительность пройдут через несколько дней.
Возможно, вам понадобиться пропить курс витаминов группы В – обсудите это с врачом.
Постарайтесь гулять в периоды солнечного света.
Порадуйте себя приятным фильмом, новой книгой или послушайте любимую музыку.
Выделите в день хотя бы один час на то, чтобы заняться тем, что приносит вам удовольствие. Например, на хобби.
Напомним, ранее мы писали о том, как справиться с организмом во время перепадов погоды.
А также мы рассказывали, когда в сентябре 2021 года ожидаются сильные магнитные бури.