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В Украине будет самый теплый день: синоптик назвала дату

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Среда 06 апреля 2022 19:30
В Украине будет самый теплый день: синоптик назвала дату Погода в Украине на Благовещенье будет теплой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 7 апреля, на праздник Благовещенье преподнесет людям большой сюрприз. В этот день по всей стране будет царить тепло, температура поднимется до +20 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Самый теплый день

7 апреля в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей составит от +14 до +20 градусов.

"Несколько свежее будет на побережье морей и в Карпатах, от +9 до +12 градусов.
Ветер будет оставаться порывистым, но пусть. Будет разгонять нечисть, переворачивать, надеемся, гиены-корабли, очищать воздух от смога или дыма", - написала Диденко.

Пасмурная погода 7 апреля ожидается только в западных областях.

Где могут пройти дожди

Дождей в большинстве областей Украины не предполагается, только небольшие - на Волыни, Ровенщине, Львовщине и Закарпатье.

"Поэтому завтра по возможности и с учетом всех оговорок безопасности следует походить, погулять, погреть нос на солнце", - посоветовала синоптик.

Погода в Киеве 7 апреля

Киев 7 апреля будет одним из самых теплых городов Украины, в столице завтра ожидается от +18 до +20 градусов. В городе не будет осадков, а будет солнце и легкий ветерок.

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