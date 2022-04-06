В Украине будет самый теплый день: синоптик назвала дату
Погода в Украине 7 апреля, на праздник Благовещенье преподнесет людям большой сюрприз. В этот день по всей стране будет царить тепло, температура поднимется до +20 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Самый теплый день
7 апреля в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей составит от +14 до +20 градусов.
"Несколько свежее будет на побережье морей и в Карпатах, от +9 до +12 градусов.
Ветер будет оставаться порывистым, но пусть. Будет разгонять нечисть, переворачивать, надеемся, гиены-корабли, очищать воздух от смога или дыма", - написала Диденко.
Пасмурная погода 7 апреля ожидается только в западных областях.
Где могут пройти дожди
Дождей в большинстве областей Украины не предполагается, только небольшие - на Волыни, Ровенщине, Львовщине и Закарпатье.
"Поэтому завтра по возможности и с учетом всех оговорок безопасности следует походить, погулять, погреть нос на солнце", - посоветовала синоптик.
Погода в Киеве 7 апреля
Киев 7 апреля будет одним из самых теплых городов Украины, в столице завтра ожидается от +18 до +20 градусов. В городе не будет осадков, а будет солнце и легкий ветерок.
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