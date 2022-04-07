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В Україну знову суне похолодання зі зливами і мокрим снігом: дата

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Четвер 07 квітня 2022 08:30
В Україну знову суне похолодання зі зливами і мокрим снігом: дата Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе похолодання зі снігом
Автор: Світлана Мащенко

В Україну після потепління знову повернуться холоди - в деяких регіонах ймовірні сильні дощі, мокрий сніг, а температура знизиться до +2 градусів вдень.

Читайте нижче в матеріалі Styler детальний прогноз на п'ять днів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найхолодніше буде 10-11 квітня. Змінюватися погода почне із заходу України.

Поки ж нас чекають теплі весняні дні, проте часами і місцями буде дещо похмуро.

7 квітня буде теплий ясний день з температурою +13... +19 градусів. Опади не передбачаються.

В п'ятницю, 8 квітня нахмарить на більшості територій, очікується невеликий дощ, окрім півдня і сходу. Температура в областях трохи знизиться, +12... +17 градусів.

9 квітня похолодає на заході на кілька градусів (+10... +16), на решті територій тепло, +14... +20. Опади знову на заході, півночі, в частині центру.

В Україну знову суне похолодання зі зливами і мокрим снігом: датаВ Україну знову суне похолодання зі зливами і мокрим снігом: датаВ Україну знову суне похолодання зі зливами і мокрим снігом: дата

Скрін: Погода в Україні 7-9 квітня (meteo.gov.ua)

А от 10 квітня на заході похолодає до +2... +7 градусів, ймовірні сильні дощі, мокрий сніг. До іншої частини країни холод поки не дійде, проте на півночі ймовірний невеликий дощ.

11 квітня знову холодно й з дощами - опадів стане більше, а похолодання пошириться ще й на частину південних областей.

В Україну знову суне похолодання зі зливами і мокрим снігом: датаВ Україну знову суне похолодання зі зливами і мокрим снігом: дата

Скрін: Погода в Україні 10-11 квітня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що 7 квітня, на Благовіщення, буде найтепліший день.

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