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Украину накрыло антициклоном Elfi: синоптики предупредили об опасности

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится из-за антициклона, который принесет сухие и солнечные условия на территорию большинства областей. Однако местами все же могут быть локальные ливни и грозы.

Что будет с погодой в четверг, 12 августа, читайте ниже в нашем материале.

Согласно прогнозу Наталки Диденко, антициклон Elfi будет определять сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины.

А вот остатки атмосферного фронта в четверг могут локально полить и погреметь в восточных областях, на Запорожье и в Крыму. Осадки будут неравномерные и выпадать местами.

Синоптик также предупредила о порывистом северо-западном ветре, который может разгоняться до сильного.

Что будет с температурой?

Завтра ожидаются теплые, но не жаркие +25+29 градусов, до +30 воздух может прогреться на востоке и юге.

Наталка Диденко предупредила, что уже через неделю в Украину вернется сумасшедшая жара - до +35+37 градусов!

В Украинском гидрометцентре на картах показали, что будет с погодой в стране в ближайшее время.

"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.

Скрин: Погода в Украине 12 августа (meteo.gov.ua)

Ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, как уберечь себя и свое имущество во время сильной грозы.

Также синоптики объяснили выпавший снег на трассе Одесса-Николаев.

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Погода в Украине