Україну накрило антициклоном Elfi: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні зміниться через антициклон, який принесе сухі і сонячні умови на територію більшості областей. Проте місцями все ж можуть бути локальні зливи і грози.
Що буде з погодою в четвер, 12 серпня, читайте нижче в нашому матеріалі.
Згідно прогнозу Наталки Діденко, антициклон Elfi визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України.
А от залишки атмосферного фронту в четвер можуть локально пополивати та погриміти в східних областях, на Запоріжжі та в Криму. Опади будуть нерівномірні і випадатимуть місцями.
Синоптик також попередила про поривчастий північно-західний вітер, який може розганятися до сильного.
Завтра очікуються теплі, проте не спекотні +25+29 градусів, до +30 повітря може прогрітися на сході і півдні.
Наталка Діденко попередила, що вже через тиждень в Україну повернеться шалена спека - до +35+37 градусів!
В Українському гідрометцентрі на картах показали, що буде з погодою в країні найближчим часом.
"12 серпня у південно-східній частині України грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики.
Скрін: Погода в Україні 12 серпня (meteo.gov.ua)
Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, як вберегти себе і своє майно під час сильної грози.
Також синоптики пояснили сніг, який випав на трасі Одеса-Миколаїв.