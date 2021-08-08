Снег засыпал трассу Одесса-Николаев в августе: синоптики объяснили загадочную аномалию
Граупель - так синоптики назвали явление, которое изрядно напугало водителей на трассе Одесса-Николаев 7 августа. Фото и видео с летним снегом моментально облетели соцсети, но эксперты успокоили украинцев, объяснив, что же это было.
Об этом рассказали в пресс-службе Украинского гидрометцентра.
Почему это не снег?
По словам синоптиков, основным отличием между замороженными осадками является то, как образуются различные их виды в самом облаке.
Так, снег образуется в результате превращения водяного пара в лед, при этом процесс минует жидкую стадию. Такой процесс называется осаждением. Летом он возможен лишь на самых верхушках облаков.
Что такое граупель?
То, что посыпалось на головы украинцев называется граупель - ледяная крупа в виде мягких мелких гранул, что образуются, когда капли переохлажденной воды (при температуре ниже -40 градусов) замерзают на снежном кристалле. Этот процесс этот называется намерзанням.
Граупель синоптики называют мягким градом. Ведь частички мелкие, непрозрачные и слипаются, если их сжать в руке. С градом такое не сделать.
Град - это быстро замороженные осадки из-за низкой температуры. Они могут вырастать до очень крупных размеров за счет накопления на поверхности маленькой градинки воды. Собственно, град, словно эмбрион появляется из граупеля, увеличиваясь в размерах, пока его крутит внутри грозового облака.
Фото слева направо: град, граупель, ледяная корка, снег (facebook.com/UkrHMC)
А вот на видео ниже то, что происходило под Одессой 7 августа
Видео: мелкий град на трассе Одесса-Николаев
Напомним, что 7 августа трассу Одесса-Николаев засыпало мелким белым градом, который успели окрестить летним снегом.