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В Украине на стройке дороги раскопали уникальные артефакты: открытие уже назвали великим

Новина українською → Днепропетровская область, Вторник 02 марта 2021 10:05
В Украине на стройке дороги раскопали уникальные артефакты: открытие уже назвали великим Под Днепром археологи нашли артефакты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Под Днепром во время строительства дороги были обнаружены уникальные артефакты - среди них вещи времен казачества, и не только. Находки были недавно представлены Службой автодорог на выставке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самому старому из раскопанных артефактов - 5 тысяч лет. Эти находки были обнаружены во время строительства трассы на Киев.

Экспонаты совершенно разные по времени - самые младшие - датируются позапрошлым веком. Археологи говорят, что в этих местах испокон веков проходили торговые пути.

Среди находок древние ножи, казацкие кресты и драгоценные монеты

Увидеть выставку можно в течение недели абсолютно бесплатно, а потом экспонаты передадут в музеи.

Экспертизы продолжаются, и ученые пророчат великие открытия.

"С точки зрения реконструкции, образа жизни - это, без преувеличения - уникальные экспонаты", - говорят археологи.

В Днепре нашли уникальные артефакты (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что в Тернопольской области раскопали американский самолет времен Второй мировой войны.

Также сообщалось, что в Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта. Появилось фото сенсационной находки.

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