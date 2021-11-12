В Украине стремительно дорожает популярный овощ: на складах его мало

По состоянию на ноябрь 2021 цена на столовую свеклу уже в два раза больше, чем в прошлом году. Однако цена снижаться уже не будет и есть тенденция к еще большему подорожанию.

За последнюю неделю цены на этот овощ выросли на 17%, и фермеры не продают оптовым покупателям уже дешевле, чем по 6-8 гривен за килограмм.

Цена для обычного покупателя соответственно намного выше и по прогнозам экспертов, столовая свекла станет намного дороже в канун новогодних праздников.

Ажиотажа на рынках пока не наблюдается и большого спроса на этот овощ пока нет. Торговые сети не торопятся закупать свеклу большими партиями. Однако производители не намерены опускать цены и выжидают, пока на рынке ситуация станет более благоприятная.

Столовая свекла долго не портится и поэтому фермеры взяли паузу и ждут, пока покупательная активность возрастет.

Свекла является одним из основных продуктов на праздничных столах в период новогодних и рождественских праздников, поэтому аграрии ожидают всплеск на рынке ближе к середине декабря.

Стоит отметить, что на складах этого овоща не так уж и много, но по мнению экспертов, цена уже в 2,2 раза выше прошлого года. И опускаться уже не будет.