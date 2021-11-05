В Украине рекордно подорожал популярный овощ: цена удивляет
В Украине резко начали расти цены на лук. В частности, подорожание стартовало с конца октября, но наиболее заметно цены повысились в первые дни ноября.
Об этом рассказали аналитики East fruit.
Цена на лук
Так, килограмм лука в опте подорожал за неделю на гривну до 5-8,5 грн. В рознице луком торгуют по 7-9 грн/кг на рынках и по 8-10 грн/кг в супермаркетах. Отмечается, что это рекорд нынешнего сезона.
В частности, причиной подорожания является не очень хороший урожай. Поэтому из-за этого Украина уже начала импорт лука из Казахстана и Узбекистана.
"Цены на лук в Украине впервые перешагнули отметку в 10 грн/кг в этом сезоне, если говорить о продаже продукции, включая НДС. Широкий ценовой диапазон объясняется присутствием на рынке как качественного лука, так и больших объемов продукции среднего и низкого качества" – написали специалисты.
Кроме того, производители качественного лука, который может храниться достаточно долго, решили "придержать" свой продукт. Поэтому они выставят свой продукт на продажу, когда цены поднимутся еще выше, а это может произойти уже через несколько месяцев.
Почему нужно есть лук
Овощ богат витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена, восстановлению тканей и усвоению железа.
Лук является источником калия, который отвечает за баланс жидкости, передачу нервных импульсов и другие процессы в организме.
Красный лук содержит антоцианы - растительные пигменты. У людей, потребляющих продукты, богатые антоцианами, меньше риск сердечных заболеваний.
Потребление овощей семейства луковых снижает риск некоторых видов онкологии, в частности рака желудка и прямой кишки.
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