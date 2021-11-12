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В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: на складах його мало

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П'ятниця 12 листопада 2021 09:48
В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: на складах його мало Фото: В Україні стрімко дорожчає буряк (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні почав стрімко дорожчати столовий буряк. Експерти вважають, що підвищення ціни на цей овоч пов'язане з невисоким урожаєм в цьому році та невеликою пропозицією на ринку.

Про це йдеться в матеріалі Agrotrend.

Станом на листопад 2021 року ціна на столовий буряк вже у два рази більша, ніж торік. Однак ціна знижуватися вже не буде і є тенденція до ще більшого подорожчання.

За останній тиждень ціни на цей овоч зросли на 17%, і фермери не продають оптовим покупцям вже дешевше, ніж по 6-8 гривень за кілограм.

Ціна для звичайного покупця відповідно набагато вище і за прогнозами експертів, столовий буряк стане набагато дорожче напередодні новорічних свят.

Ажіотажу на ринках поки не спостерігається і великого попиту на цей овоч поки немає. Торгові мережі не поспішають закуповувати буряк великими партіями. Однак виробники не мають наміру опускати ціни та вичікують, поки на ринку ситуація стане більш сприятлива.

Столовий буряк довго не псується і тому фермери взяли паузу і чекають, поки купівельна активність зросте.

Буряк є одним з основних продуктів на святкових столах в період Новорічних і різдвяних свят, тому аграрії очікують сплеск на ринку ближче до середини грудня.

Варто відзначити, що на складах цього овоча не так вже й багато, але на думку експертів, ціна вже у 2,2 раза вище минулого року. І опускатися вже не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні рекордно подорожчало сало.

А також розповідали про те, що ціни на цибулю в середині осені різко пішли вгору.

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