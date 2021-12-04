В Украине стартовали продажи елок: сколько стоят новогодние красавицы

В Украине новогодние елки можно приобрести уже в начале-середине декабря. Но уже стали известными цены на елки в нескольких городах страны. В частности, стоимость будет колебаться от 100 до 200 гривен за 1 м. елки.
Смотрите ниже в материале Styler, сколько стоит новогодняя красавица в разных городах Украины.
Полтава
Как сообщили в Telegram- канале "ТРУХА Полтава", розничная цена за елку будет составлять:
К тому же оптовая цена учитывается количеством более 100 штук:
Кроме того, елки должны обязательно маркироваться пластиковой биркой со штрих-кодом.
Киев
Известно, что в Киеве с 15 декабря начнут работать елочные базары.
Как пишет "Вечерний Киев", в городе откроется 187 локации по продаже елок.
"Эти точки являются легальными и утвержденными мэрией, а каждая елка будет иметь соответствующий чип. Все остальные локации будут считаться несанкционированными и подпадать о законе о ликвидации стихийной торговли", - рассказала начальница отдела продовольственных ресурсов Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Елена Новицкая.
Предварительная цена праздничного дерева:
Также цена может корректироваться от оптовой стоимости закупки елок.
Сколько стоит новогодняя елка в Киеве (GettyImages)
Харьков
В Харькове и Харьковской области Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство начало продажу елок. В частности, цена в зависимости от высоты новогоднего дерева колеблется от 108 до 636 гривен.
Как пишут на сайте лесхоза, стоимость новогоднего дерева зависит от того, где оно покупается - на елочном базаре или на территории питомника.
Самая дешевая, до 1 метра высотой, обойдется в 108 гривен, самая дорогая - выше 4 м - в 552 гривны.
Ранее мы сообщали, что и как будет работать в Киеве на Новый год.
Также мы писали, что всплыли детали о главной елке Украины, которую украсят 10-ю тысячами игрушек.