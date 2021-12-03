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Новый год в Киеве: что и как будет работать

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 15:55
Новый год в Киеве: что и как будет работать Фото: новогодние локации в Киеве (Brendan Hoffman/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Главную елку страны на Софийской площади начали устанавливать с 28 ноября, открытие запланировано на 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади будет работать с 16 декабря до 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В этом году локацию на Софийской площади оформят в стилистике Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.

"Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что данный вертеп будет самым большим в Европе. Сама новогодняя елка будет высотой 31 метр с 10 тысячами украшений.

Вокруг новогодней елки будут размещены фотозоны, мастерские, музей новогодних украшений, а также сцена для выступлений. На ярмарку можно будет попасть через четыре праздничные арки с четырьмя люстрами, а вокруг памятника Богдану Хмельницкому оборудуют каток.

Кроме того на Владимирском проезде будут работать ярмарка с зоной фудкорта. Всего в Киеве будет 14 новогодних локаций, работать они будут с 16 декабря.

Ранее мы сообщали, когда в Киеве начнут продавать новогодние елки.

Также мы писали, что организатор рассказал о новогодний праздник в Киеве и елку-2022.

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