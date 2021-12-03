Всплыли детали о главной елке Украины, которую украсят 10-ю тысячами игрушек

В Киеве главная праздничная локация на Софийской площади будет посвящена Рождественской чудо-ночи. Главную елку традиционно зажгут 19 декабря. А вот основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Тема главной праздничной локации посвящена Рождественской чудо-ночи, когда родился Иисус Христос. А вот основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято сводить к Рождеству.

Украшать елку будут 10-ю тысячами игрушек красного и золотого цветов. Общая высота дерева будет достигать 31 метр и засияет оно 10-метровой гирляндой в виде купола.

Кроме того, вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет каток, а до ярмарочного городка будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой.

Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

В Киеве начали обустройство места под главную елку страны (suspilne.media)

В частности, вокруг новогоднего дерева можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. В КГГА сообщают, что этот вертеп будет крупнейшим в Европе.

Вокруг елки будут расположены развлекательные локации, а именно: фотозони, детские игрушки, мастерские, музей новогодних украшений, сцену, где будут проходить выступления и конкурсы.

Отмечается, что на Софийской площади и на Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодняя ярмарка.

Как известно, уже начались работы по оборудованию площадки, где будет установлена новогодняя елка. Монтаж каркаса главной елки начнут со следующей недели. В общем, ее должны собрать до 9-10 декабря.

В Киеве начали обустройство места под главную елку страны (suspilne.media)