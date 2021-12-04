В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні красуні

В Україні новорічні ялинки можна придбати вже на початку-середини грудня. Але вже стали відомими ціни на ялинки в кількох містах країни. Зокрема, вартість коливатиметься від 100 до 200 гривень за 1 м. ялинки.
Дивіться нижче в матеріалі Styler, скільки коштує новорічна красуня в різних містах України.
Полтава
Як повідомили в Telegram-каналі "ТРУХА Полтава", роздрібна ціна за ялинку складатиме:
До того ж оптова ціна враховується кількістю понад 100 штук:
Окрім того, ялинки повинні обов'язково маркуватися пластиковою биркою зі штрих-кодом.
Київ
Відомо, що у Києві з 15 грудня почнуть працювати ялинкові базари.
Як пише "Вечірній Київ", у місті відкриється 187 локації з продажу ялинок.
"Ці точки є легальними та затвердженими мерією, а кожна ялинка матиме відповідний чіп. Всі інші локації вважатимуться несанкціонованими і підпадатимуть про закон про ліквідацію стихійної торгівлі", - розповіла начальниця відділу продовольчих ресурсів Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Олена Новицька.
Попередня ціна святкового дерева:
Також ціна може коригуватися від гуртової вартості закупівлі ялинок.
Скільки коштує новорічна ялинка у Києві (GettyImages)
Харків
У Харкові та Харківській області Чугуєво-Бабчанське лісове господарство розпочало продаж ялинок. Зокрема, ціна, в залежності від висоти новорічного дерева коливається від 108 до 636 гривень.
Як пишуть на сайті лісгоспу, вартість новорічного дерева залежить від того, де воно купується - на ялинковому базарі чи на території розсадника.
Найдешевша, до 1 метра заввишки, обійдеться в 108 гривень, найдорожча - вище 4 м - в 552 гривні.
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