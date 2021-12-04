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В Украине стартовали продажи елок: сколько стоят новогодние красавицы

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Суббота 04 декабря 2021 08:10
В Украине стартовали продажи елок: сколько стоят новогодние красавицы Сколько стоят елки в украинских городах (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине новогодние елки можно приобрести уже в начале-середине декабря. Но уже стали известными цены на елки в нескольких городах страны. В частности, стоимость будет колебаться от 100 до 200 гривен за 1 м. елки.

Смотрите ниже в материале Styler, сколько стоит новогодняя красавица в разных городах Украины.

Полтава

Как сообщили в Telegram- канале "ТРУХА Полтава", розничная цена за елку будет составлять:

  • до 1 м - 100 грн;
  • от 1,1 до 2 м - 120 грн.;
  • от 2,1 до 3 м - 150 грн.;
  • более 3 м за каждый дополнительный метр - 60 грн.;
  • новогодний пучок из трех веток - 25 грн.

К тому же оптовая цена учитывается количеством более 100 штук:

  • до 1 м - 70,0 грн;
  • от 1,1 до 2 м - 90 грн.;
  • от 2,1 до 3 м - 120 грн.;
  • более 3 м за каждый дополнительный метр - 5 грн.;
  • новогодний пучок из 3 веток - 25 грн.

Кроме того, елки должны обязательно маркироваться пластиковой биркой со штрих-кодом.

В Украине стартовали продажи елок: сколько стоят новогодние красавицыСколько стоит новогодняя елка в Полтаве (GettyImages)

Киев

Известно, что в Киеве с 15 декабря начнут работать елочные базары.

Как пишет "Вечерний Киев", в городе откроется 187 локации по продаже елок.

"Эти точки являются легальными и утвержденными мэрией, а каждая елка будет иметь соответствующий чип. Все остальные локации будут считаться несанкционированными и подпадать о законе о ликвидации стихийной торговли", - рассказала начальница отдела продовольственных ресурсов Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Елена Новицкая.

Предварительная цена праздничного дерева:

  • Елка/сосна (1 метр) - 150-200 грн;
  • Елка/сосна (до 1,5 метра) - около 300 грн;
  • Елка/сосна (до 2 метров) - около 400 грн;
  • Ель (1 метр) - 300-400 грн;
  • Смерека (до 1,5 метра) - 400-500 грн.

Также цена может корректироваться от оптовой стоимости закупки елок.

В Украине стартовали продажи елок: сколько стоят новогодние красавицы

Сколько стоит новогодняя елка в Киеве (GettyImages)

Харьков

В Харькове и Харьковской области Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство начало продажу елок. В частности, цена в зависимости от высоты новогоднего дерева колеблется от 108 до 636 гривен.

Как пишут на сайте лесхоза, стоимость новогоднего дерева зависит от того, где оно покупается - на елочном базаре или на территории питомника.

Самая дешевая, до 1 метра высотой, обойдется в 108 гривен, самая дорогая - выше 4 м - в 552 гривны.

В Украине стартовали продажи елок: сколько стоят новогодние красавицыСколько стоит новогодняя елка в Харькове (GettyImages)

Ранее мы сообщали, что и как будет работать в Киеве на Новый год.

Также мы писали, что всплыли детали о главной елке Украины, которую украсят 10-ю тысячами игрушек.

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