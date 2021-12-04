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В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні красуні

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Субота 04 грудня 2021 08:10
В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні красуні Скільки коштують ялинки в українських містах (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні новорічні ялинки можна придбати вже на початку-середини грудня. Але вже стали відомими ціни на ялинки в кількох містах країни. Зокрема, вартість коливатиметься від 100 до 200 гривень за 1 м. ялинки.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, скільки коштує новорічна красуня в різних містах України.

Полтава

Як повідомили в Telegram-каналі "ТРУХА Полтава", роздрібна ціна за ялинку складатиме:

  • до 1 м - 100 грн;
  • від 1,1 до 2 м - 120 грн.;
  • від 2,1 до 3 м -150 грн.;
  • понад 3 м за кожний додатковий метр - 60 грн.;
  • новорічний пучок із трьох гілок - 25 грн.

До того ж оптова ціна враховується кількістю понад 100 штук:

  • до 1 м - 70,0 грн;
  • від 1,1 до 2 м - 90 грн.;
  • від 2,1 до 3 м - 120 грн.;
  • понад 3 м за кожний додатковий метр - 5 грн.;
  • новорічний пучок із 3 гілок - 25 грн.

Окрім того, ялинки повинні обов'язково маркуватися пластиковою биркою зі штрих-кодом.

В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні красуніСкільки коштує новорічна ялинка у Полтаві (GettyImages)

Київ

Відомо, що у Києві з 15 грудня почнуть працювати ялинкові базари.

Як пише "Вечірній Київ", у місті відкриється 187 локації з продажу ялинок.

"Ці точки є легальними та затвердженими мерією, а кожна ялинка матиме відповідний чіп. Всі інші локації вважатимуться несанкціонованими і підпадатимуть про закон про ліквідацію стихійної торгівлі", - розповіла начальниця відділу продовольчих ресурсів Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Олена Новицька.

Попередня ціна святкового дерева:

  • Ялинка/сосна (1 метр) - 150-200 грн;
  • Ялинка/сосна (до 1,5 метра) - близько 300 грн;
  • Ялинка/сосна (до 2 метрів) - близько 400 грн;
  • Смерека (1 метр) - 300-400 грн;
  • Смерека (до 1,5 метра) - 400-500 грн.

Також ціна може коригуватися від гуртової вартості закупівлі ялинок.

В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні красуні

Скільки коштує новорічна ялинка у Києві (GettyImages)

Харків

У Харкові та Харківській області Чугуєво-Бабчанське лісове господарство розпочало продаж ялинок. Зокрема, ціна, в залежності від висоти новорічного дерева коливається від 108 до 636 гривень.

Як пишуть на сайті лісгоспу, вартість новорічного дерева залежить від того, де воно купується - на ялинковому базарі чи на території розсадника.

Найдешевша, до 1 метра заввишки, обійдеться в 108 гривень, найдорожча - вище 4 м - в 552 гривні.

В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні красуніСкільки коштує новорічна ялинка у Харкові (GettyImages)

Раніше ми повідомляли, що і як працюватиме в Києві на Новий рік.

Також ми писали, що спливли деталі про головну ялинку України, яку прикрасять 10-ма тисячами іграшок.

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