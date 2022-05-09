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В Украине создали Мемориал жертв войны: памяти тех, чью жизнь забрала российская армия

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 17:04
В Украине создали Мемориал жертв войны: памяти тех, чью жизнь забрала российская армия Фото: В Украине создали сайт-Мемориал погибших на войне с РФ (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине создан Мемориал жертв войны – специальный сайт, где будут собраны истории убитых россиянами гражданских: маленьких детей, волонтеров, женщин и пенсионеров.

Сайт создан как общественная инициатива "Мемориал гражданских жертв войны России против Украины" Агентством медийного роста "Або".

По состоянию на 1 мая 2022 года, ООН зафиксировала в Украине более 3 тысяч гражданских погибших.

"Этот проект очень важен для документирования военных преступлений и для того, чтобы люди не превращались в цифры в статистике. За каждым человеком стоит целая история жизни, семья и близкие, для которых погибший или погибший были всем миром. Мы должны показать Европе, мировому сообществу и россиянам (у которых еще осталось критическое мышление), что российская армия убивает невинных и прекрасных людей, а российская власть - лжет", - рассказала координатор Мемориала Юлия Тупиченко.

В Украине создали Мемориал жертв войны: памяти тех, чью жизнь забрала российская армияКоманда обращается к украинским и мировым СМИ - не молчите! Давайте вместе рассказывать истории гражданских погибших.

Ищите героев своих публикаций на сайте Мемориала, берите интервью у их родных, рассказывайте о жизни этих чудесных и талантливых украинцев, жизни которых забрала российская армия.

Если ваших знакомых или родных убили российские оккупанты – расскажите их историю вот тут, внесите их имя в Мемориал.

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Напомним, ранее мы писали о том, что нужно подписать петицию об эвакуации бойцов "Азова" из Мариуполя.

А также рассказывали о том, как найти пропавшего человека во время войны - все полезные ресурсы.

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