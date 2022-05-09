Подпишите петицию об эвакуации бойцов "Азова" из Мариуполя! Осталось совсем немного

Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко просит подписывать петицию об эвакуации бойцов из Мариуполя по процедуре под названием "экстракшн".

Об этом Екатерина Прокопенко сказала во время онлайн-пресс-конференции.

"Хочу призвать вас подписывать петицию, которую мы создали недавно... Нужна огласка, поэтому зовите друзей, родственников, знакомых, чтобы они подписывали и распространяли. Мы не теряем надежды на спасение наших мужей-военных", - сказала Прокопенко.

Супруга бойца добавила, что защитники Мариуполя и их родные ждут политической и дипломатической поддержки со стороны властей.

Для справки

Петиция содержит призыв к Организации Объединенных Наций, Генеральному секретарю ООН и региональным лидерам со всего мира начать для заблокированных на мариупольском меткомбинате "Азовсталь" украинских бойцов неотложную процедуру еxtraction.

Подписать петицию можно здесь. На момент 13.00 9 мая ее подписали 829 тысяч человек, осталось совсем немного.