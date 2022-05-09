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Подпишите петицию об эвакуации бойцов "Азова" из Мариуполя! Осталось совсем немного

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 14:28
Подпишите петицию об эвакуации бойцов "Азова" из Мариуполя! Осталось совсем немного Подпишите петицию по освобождению полка "Азов" из Мариуполя
Автор: Людмила Жукова

Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко просит подписывать петицию об эвакуации бойцов из Мариуполя по процедуре под названием "экстракшн".

Об этом Екатерина Прокопенко сказала во время онлайн-пресс-конференции.

"Хочу призвать вас подписывать петицию, которую мы создали недавно... Нужна огласка, поэтому зовите друзей, родственников, знакомых, чтобы они подписывали и распространяли. Мы не теряем надежды на спасение наших мужей-военных", - сказала Прокопенко.

Супруга бойца добавила, что защитники Мариуполя и их родные ждут политической и дипломатической поддержки со стороны властей.

Для справки

Петиция содержит призыв к Организации Объединенных Наций, Генеральному секретарю ООН и региональным лидерам со всего мира начать для заблокированных на мариупольском меткомбинате "Азовсталь" украинских бойцов неотложную процедуру еxtraction.

Подписать петицию можно здесь. На момент 13.00 9 мая ее подписали 829 тысяч человек, осталось совсем немного.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, с "Азовстали" удалось спасти более трехсот человек - женщин, детей.

Также Зеленский заявил, что деблокировать "Азовсталь" боем сейчас невозможно.

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