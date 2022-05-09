В Україні створили Меморіал жертв війни: пам'яті тих, чиє життя забрала російська армія

В Україні створено Меморіал жертв війни - спеціальний сайт, де будуть зібрані історії вбитих росіянами цивільних: маленьких дітей, волонтерів, жінок і пенсіонерів.

Сайт створений як громадська ініціатива "Меморіал цивільних жертв війни Росії проти України" Агенцією медійного росту "Або".

Станом на 1 травня 2022 року, ООН зафіксувала в Україні понад 3 тисячі цивільних загиблих.

"Цей проєкт дуже важливий для документування військових злочинів і для того, щоб люди не перетворювалися на цифри в статистиці. За кожною людиною стоїть ціла історія життя, сім'я і близькі, для яких загиблий або загиблий були всім світом. Ми повинні показати Європі, світовій спільноті та росіянам (у яких ще залишилося критичне мислення), що російська армія вбиває невинних і прекрасних людей, а російська влада - бреше", - розповіла координатор Меморіалу Юлія Тупиченко.

Команда звертається до українських та світових ЗМІ - не мовчіть! Давайте разом розповідати історії цивільних загиблих.

Шукайте героїв своїх публікацій на сайті Меморіалу, беріть інтерв'ю у їхніх рідних, розповідайте про життя цих чудових і талановитих українців, життя яких забрала російська армія.

Якщо Ваших знайомих чи рідних вбили російські окупанти - розкажіть їхню історію ось тут, внесіть їх ім'я в Меморіал.

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