В Украине снизится стоимость отопления, но не везде: кому повезет

Тарифы на газ в Украине завышены на 30,5% в соотношении с ценами на международном рынке. Такая ситуация возникла из-за того, что аномальная климатическая ситуация снизила спрос на газ. Стало известно когда для украинцев подешевеет отопление, после того как правительство перед Новым годом рекомендовало местным органам власти снизить тарифы на тепло для населения.

Мэры 20-ти больших и малых городов страны откликнулись еще в декабре, в том числе и власти Киева, которые пообещали максимально, до 23%, снизить стоимость отопления, начиная с декабря. Это значит, что в январе жители этих городов должны получить счета на тепло на меньшую сумму. О тарифах на горячую воду вопрос на Кабмине не поднимался.

Почти везде власти обещали максимальное снижение, озвученное премьером – 23%. Но, допустим, в Киеве оно будет не выше 22%, в Северодонецке, Белой Церкви и Кривом Роге – не выше 20%. Но, как видно из инфографики, людям удастся сэкономить сотни гривен.

Тарифы на газ в Украине (фото: Сегодня)

По информации НКРЭКУ, стоимость гигакалории тепла рассчитывается по формуле:

Тариф = (Себестоимость + Затраты на покрытие потерь тепла + Прибыль) / Объем реализации тепловой энергии в гигакалориях

То есть, чем меньше себестоимость и теплопотери и чем больше объемы продаж тепла (то есть, чем больше домов обогревает одна ТЭЦ или котельная), тем гигакалория стоит дешевле. Прибыль на тариф влияет мало, так как составляет 1-2% от себестоимости.

Премьер Алексей Гончарук подсчитал, что, к примеру, в Киеве по старому, более высокому тарифу, за квартиру площадью 50 кв. м в декабре за отопление "по нормам" надо уплатить 1925 грн, по новому сниженному тарифу – 1502 грн, экономия 423 грн. Так как декабрь оказался теплым, то по счетчику тепла будет приблизительно 1500 грн и 1200 грн (на 20% меньше). То есть экономия для тех, у кого есть домовой счетчик тепла, составит 300 грн, или около 23%.

Напомним, что ранее в Донецкой области снизили тарифы на тепло и горячую воду.