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В Киеве снизят тарифы на тепло и горячую воду

Новости » Общество     08.01.2020 - 13:59
В Киеве снизят тарифы на тепло и горячую воду
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными суммами

В Киеве снизят тарифы на тепло и горячую воду, и уже в январе потребители получат платежки с пересчитанными суммами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" снизит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%. На сегодня проводится корректировка, согласно которой киевляне получат сниженные платежки уже в январе.

Также сообщается, что основанием для перерасчета является постановление Кабмина № 1082, которое предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа. Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

"Пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанным правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее тарифы на тепло пересмотрели такие города, как Луцк, Днепр, Херсон, Житомир и ряд других крупных населенных пунктов.

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Новости Украины Киевтарифыводатеплоснабжение
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