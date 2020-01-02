В Донецкой области снизили тарифы на тепло и горячую воду

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Мариуполе стоимость тепла и горячей воды снизилась на 23,7%

В платежках за декабрь 2019 года, которые жители Донецкой области получат в январе этого года, стоимость отопления и горячей воды будет снижена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в Facebook.

Он отметил, что облгосадминистрация выполняет задание президента и правительства по снижению тарифов.

"По сниженным тарифам люди заплатят уже за декабрь - по платежкам, которые поступят в январе. Выполняем задание президента и правительства по снижению тарифов для населения. Работаем с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше", - заявил Кириленко.

Таким образом, стоимость отопления и гарячей воды были снижены для абонентов:

"Мариупольтеплосети" на 23,7%;

"КП "Теплосеть" Угледарского городского совета" на 16%;

ООО "Бахмут - Энергия" на 12%;

КПП "Краматорская теплосеть" на 11,8%;

КП "Покровськтепломережа" на 10%;

ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" на 9%.

Напомним, согласно постановлением правительства, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением цены на природный газ в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, оставленных в месяце, который следует за расчетным периодом.