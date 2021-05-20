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В Украине снизилась цена на популярный продукт: есть в каждом холодильнике

Автор: Людмила Жукова

В Украине после Пасхи и майских праздников упала цена на куриные яйца. Правда, подешевели они не существенно. Так, например, в магазинах и на рынках их стоимость снизилась на 9%.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1".

В Минэкономики сообщили, что прогнозы экспертов по поводу того, что цена на куриные яйца сильно снизится после праздников не оправдались.

Производители жалуются, что крупные торговые сети скупают продукт по оптовой стоимости - десять гривен за десяток. А вот потребителям реализовывают по завышенным. То есть наценка на продукт питания для обівателя - колоссальная.

Сейчас самые дорогие яйца стоят в центральной части страны. Десяток яиц обойдется от 26 гривен. Такая же ситуация и в столице, здесь цены меньше 25 гривен не найдешь.

На Западной Украине можно найти самую низкую цену за это продукт - от 20 гривен за десяток.

Как мы ранее сообщали, крупы в Украине стали одним из продуктов, который сильно прибавил в цене за прошлый год. Стоимость гречневой крупы и риса выросла на 14%.

Читайте также, что в Украине за апрель 2021 года снова выросли цены на продукты. Так, больше всего подорожали крупы, подсолнечное масло, хлеб.

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