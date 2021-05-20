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В Україні знизилася ціна на популярний продукт: є в кожному холодильнику

Автор: Людмила Жукова

В Україні після Великодня і травневих свят впала ціна на курячі яйця. Правда, подешевшали вони не суттєво. Так, наприклад, в магазинах і на ринках їх вартість знизилася на 9%.

Про це розповіли в "Сніданку з 1+1".

У Мінекономіки повідомили, що прогнози експертів з приводу того, що ціна на курячі яйця сильно знизиться після свят не виправдалися.

Виробники скаржаться, що великі торгові мережі скуповують продукт за оптовою вартістю - десять гривень за десяток. А ось споживачам реалізовують за завищеними. Тобто націнка для пересічного українця в магазині - колосальна.

Зараз найдорожчі яйця стоять в центральній частині країни. Десяток яєць обійдеться від 26 гривень. Така ж ситуація і в столиці, тут ціни менше 25 гривень не знайдеш.

На Західній Україні можна знайти найнижчу ціну за цей продукт - від 20 гривень за десяток.

Як ми раніше повідомляли, крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав в ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%.

Читайте також, що в Україні за квітень 2021 року знову зросли ціни на продукти. Так, найбільше подорожчали крупи, соняшникова олія, хліб.

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