В Україні знизилася ціна на популярний продукт: є в кожному холодильнику

В Україні після Великодня і травневих свят впала ціна на курячі яйця. Правда, подешевшали вони не суттєво. Так, наприклад, в магазинах і на ринках їх вартість знизилася на 9%.
Про це розповіли в "Сніданку з 1+1".
У Мінекономіки повідомили, що прогнози експертів з приводу того, що ціна на курячі яйця сильно знизиться після свят не виправдалися.
Виробники скаржаться, що великі торгові мережі скуповують продукт за оптовою вартістю - десять гривень за десяток. А ось споживачам реалізовують за завищеними. Тобто націнка для пересічного українця в магазині - колосальна.
Зараз найдорожчі яйця стоять в центральній частині країни. Десяток яєць обійдеться від 26 гривень. Така ж ситуація і в столиці, тут ціни менше 25 гривень не знайдеш.
На Західній Україні можна знайти найнижчу ціну за цей продукт - від 20 гривень за десяток.
Як ми раніше повідомляли, крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав в ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%.
Читайте також, що в Україні за квітень 2021 року знову зросли ціни на продукти. Так, найбільше подорожчали крупи, соняшникова олія, хліб.