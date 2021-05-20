В Україні знизилася ціна на популярний продукт: є в кожному холодильнику

У Мінекономіки повідомили, що прогнози експертів з приводу того, що ціна на курячі яйця сильно знизиться після свят не виправдалися.

Виробники скаржаться, що великі торгові мережі скуповують продукт за оптовою вартістю - десять гривень за десяток. А ось споживачам реалізовують за завищеними. Тобто націнка для пересічного українця в магазині - колосальна.

Зараз найдорожчі яйця стоять в центральній частині країни. Десяток яєць обійдеться від 26 гривень. Така ж ситуація і в столиці, тут ціни менше 25 гривень не знайдеш.

На Західній Україні можна знайти найнижчу ціну за цей продукт - від 20 гривень за десяток.