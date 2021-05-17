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В Украине за месяц подорожали продукты: что взлетело в цене

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Понедельник 17 мая 2021 09:12
В Украине за месяц подорожали продукты: что взлетело в цене В Украине снова подорожали продукты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за апрель 2021 года снова выросли цены на продукты. Так, больше всего подорожали крупы, подсолнечное масло, хлеб.

Подорожание зафиксировала Государственная служба статистики, сообщили в "Сніданку з 1+1".

Если говорить о крупах, то в частности, гречка стала дороже на гривну. Также, в апреле существенно подорожало и мясо. Например, цена на говядину и на куриное филе увеличилась почти на две гривны. Цена свинины поднялась на одну гривну.

Но есть и хорошие новости. Куриные яйца подешевели на 22 копейки. Также в апреле снизились цены на овощи прошлогоднего урожая. Цена картофеля, моркови и лука уменьшилась на 25 копеек за килограмм.

К слову, цены на алкоголь и сигареты в Украине значительно выросли с апреля 2020 года. В первую очередь это касается пива, водки, столовых вин и сигарет отечественного производителя.

В это же время эксперты прогнозируют, что в Украине этим летом стоит ожидать повышения цен на продукты питания. Они будут значительно выше, чем в этот же период прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросли на 0,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,8%. За последний год инфляция составила 8,4%.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар - на 46,2%, гречневая крупа - на 34,8%, яйца - на 30,4%, подсолнечное масло - на 22,2%.

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