В Украине за месяц подорожали продукты: что взлетело в цене

В Украине за апрель 2021 года снова выросли цены на продукты. Так, больше всего подорожали крупы, подсолнечное масло, хлеб.

Если говорить о крупах, то в частности, гречка стала дороже на гривну. Также, в апреле существенно подорожало и мясо. Например, цена на говядину и на куриное филе увеличилась почти на две гривны. Цена свинины поднялась на одну гривну.

Но есть и хорошие новости. Куриные яйца подешевели на 22 копейки. Также в апреле снизились цены на овощи прошлогоднего урожая. Цена картофеля, моркови и лука уменьшилась на 25 копеек за килограмм.

К слову, цены на алкоголь и сигареты в Украине значительно выросли с апреля 2020 года. В первую очередь это касается пива, водки, столовых вин и сигарет отечественного производителя.

В это же время эксперты прогнозируют, что в Украине этим летом стоит ожидать повышения цен на продукты питания. Они будут значительно выше, чем в этот же период прошлого года.