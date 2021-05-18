В Украине взлетели в цене крупы: во сколько теперь обойдутся каши

Крупы в Украине стали одним из продуктов, который сильно прибавил в цене за прошлый год. Стоимость гречневой крупы и риса выросла на 14%.

Об этом сообщили в программе "Сніданок з 1+1", ссылаясь на данные Госстата.

Единственная крупа, которая подешевела - это пшено. Цены на него упали на 16% и сейчас килограмм этой крупы стоит приблизительно 18 гривен.

Эксперты прогнозируют, что кроме бакалеи может очень подорожать черный чай.

Главной причиной этому является чрезвычайная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Индии. По информации Financial Times, сейчас массовые заражения коронавируса зафиксированы на 90 плантациях.

Руководители производств бьют тревогу и сообщают, что если государство не возьмет под контроль вспышку болезни, на чайных полях просто не останется здоровых сотрудников, то есть работать будет некому.

Напомним, что Индия — мировой лидер по выращиванию чая. Во-первых, она экспортирует львиную долю сырья. Во-вторых, лучших сортов. К слову, на урожай чая очень негативно влияет засушливая погода, которая сейчас царит в стране.