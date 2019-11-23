В Украине скоро ожидается потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной с сильными порывами ветра, а в некоторых областях ожидаются дожди. Но потепление еще вернется в страну. Об этом свидетельствуют карты Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Согласно данным синоптиков, пик морозов придется на субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября. Ночные заморозки достигнут -1... -7 на Западе (кроме Закарпатья, где сохранится плюсовая температура) и на Юге. В центральных областях от -5 до -9 мороза, а на Севере и Востоке -6... -12 градусов.

Днем на выходных будет от -3 до +2, в западных и южных областях -1... +7, а на Закарпатье +9... +12. Будет задувать сильный ветер с порывами (7-12 м/с).

На Закарпатье в субботу возможен дождь, на остальных территориях сухо.

В Киеве на выходных также ожидаются ночные заморозки до -10 градусов, днем в субботу -1... -3, в воскресенье от 0 до +2 по Цельсию.

Погода в Украине 23-24 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

В понедельник, 25 ноября, температура по стране повысится на 2-3 градуса. Ночью по-прежнему заморозки, днем небольшой минус в восточных и северных областях.

Во вторник, 26 ноября, уйдут дневные морозы, ночной минус будет достигать -5 на Севере, в Центре и Востоке.

Погода в Украине 25-26 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Судя же по прогнозу для Киева на месяц, на следующей неделе будет довольно мягкая погода, морозы днем не предвидятся, но вероятны дожди. А вот в первой декаде декабря возможно потепление до +11 градусов.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)