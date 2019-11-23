В Україні скоро очікується потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні в найближчі дні буде морозною з сильними поривами вітру, а в деяких областях очікуються дощі. Але потепління ще повернеться в країну. Про це свідчать карти Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Згідно даних синоптиків, пік морозів припаде на суботу і неділю, 23 та 24 листопада. Нічні заморозки досягнуть -1... -7 на Заході (крім Закарпаття, де збережеться плюсова температура) і на Півдні. У центральних областях від -5 до -9 морозу, а на Півночі і Сході -6... -12 градусів.

Вдень на вихідних буде від -3 до +2, в західних і південних областях -1... +7, а на Закарпатті +9... +12. Буде задувати сильний вітер з поривами (7-12 м/с).

На Закарпатті в суботу можливий дощ, на решті територій сухо.

У Києві на вихідних також очікуються нічні заморозки до -10 градусів, вдень в суботу -1... -3, в неділю від 0 до +2 за Цельсієм.

Погода в Україні 23-24 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

У понеділок, 25 листопада, температура по країні підвищиться на 2-3 градуси. Вночі як і раніше заморозки, вдень невеликий мінус в східних і північних областях.

У вівторок, 26 листопада, підуть денні морози, нічний мінус буде досягати -5 на Півночі, в Центрі та Сході.

Погода в Україні 25-26 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Судячи з прогнозу для Києва на місяць, наступного тижня буде досить м'яка погода, морози вдень не передбачаються, але можливі дощі. А ось у першій декаді грудня можливе потепління до +11 градусів.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)