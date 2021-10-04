В Украине сильно подорожает автомобильное топливо: Кабмин определился с ценами

В Кабинете министров Украины определились с ценами на автомобильное топливо на ближайшее время. В "Нафтогазе" провели расчет и теперь цены на горючее взлетят вверх.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства экономики Украины.

В ближайшее время средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составит 23,23 гривны, а 1 литр автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm будет стоить около 26,50 гривен. Это значит, что в среднем цены на дизельное топливо вырастут на 64 копейки по сравнению с прошлой неделей (22,59 грн/л), а бензин подорожает на 33 копейки (26,17 грн/л) В Министерстве экономики отметили, что во многом на рост цен на топливо оказывает влияние пандемия COVID-19.